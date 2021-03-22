الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ضبط مركبة على الصحراوي تسير بسرعة 134 كم

الحكومة تنشر مسودة التنظيم الإداري للأمن السيبراني

دعم مالي جديد لمكافحة كورونا في الأردن

وزير الزراعة : استقرار على أسعار اللحوم في رمضان

أجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تراجع كبير لليرة التركية

السعودية.. إعادة فتح سقيا زمزم بعد عام من إغلاق كورونا

كندا تسجل أدنى معدل نمو سكاني منذ أكثر من قرن

ترامب يعتزم إطلاق منصته للتواصل الاجتماعي

الإثنين، 22-03-2021 09:08 ص

دعم مالي جديد لمكافحة كورونا في الأردن

5eeb1da79b3ef


الوكيل الاخباري- يدرس البنك الدولي، تقديم 148.7 مليون دولار، لتمويل إضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريعة من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول.
اضافة اعلان

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن القيمة المقررة لإجمالي مشروع "تمويل إضافي- مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا المستجد"، هي 150 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشروع في برنامجه الأول 20 مليون دولار، وافق البنك عليه في نيسان الماضي.


وفي آخر تحديث صدر الأحد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وصل إجمالي الإصابات إلى 535455، فيما بلغت أعداد الوفيات 5876 وفاة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في آذار الماضي.

البرنامج الأول من المشروع، هدف إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوصات، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.

وقال البنك الدولي، إن المشروع سيساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ديوان

الحكومة تنشر مسودة التنظيم الإداري للأمن السيبراني

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

وزير الزراعة : استقرار على أسعار اللحوم في رمضان

32021170410437204188

مؤتة: ندوة حول تقنية المعلومات واستخداماتها

3202116234931673288638

مدير عام مستشفيات البشير يكشف لموقع الوكيل سبب اطلاق انذار الطوارئ

F

دورة لطلبة تمريض الهاشمية لإعطاء مطعوم كورونا

6057b3f869894

أكثر من ثلث الوفيات بين مصابي الفيروس في 2021 سُجلت في الأيام العشرة الماضية

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

ارتفاع حاد في اصابات كورونا بالاردن

عبيدات

ارتفاع مقلق في اصابات كورونا بالاردن اليوم

120213120256901889594

لجنة الاوبئة : إعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة قيد الدراسة

عبيدات

15 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا بالأردن اليوم