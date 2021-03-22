دعم مالي جديد لمكافحة كورونا في الأردن

الوكيل الاخباري-

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يدرس البنك الدولي، تقديم 148.7 مليون دولار، لتمويل إضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريعة من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول.ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن القيمة المقررة لإجمالي مشروع "تمويل إضافي- مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا المستجد"، هي 150 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشروع في برنامجه الأول 20 مليون دولار، وافق البنك عليه في نيسان الماضي.وفي آخر تحديث صدر الأحد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وصل إجمالي الإصابات إلى 535455، فيما بلغت أعداد الوفيات 5876 وفاة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في آذار الماضي.البرنامج الأول من المشروع، هدف إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوصات، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.وقال البنك الدولي، إن المشروع سيساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.