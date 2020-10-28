دعم مالي جديد من الاتحاد الأوروبي لهذه الفئة

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي عن توفيره 85000 يورو، لصندوق يدعم العاملين في المجال الثقافي القائمين على ترويج الصناعات الإبداعية في العام الحالي في الأردن، كجزء من استجابة طارئة لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأكد مكتب الاتحاد الأوروبي أن الصندوق أنشأ بهدف دعم منظمات تأثر تدفقها النقدي وقدرتها التشغيلية قصيرة الأجل سلبا بسبب الجائحة، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية للصناعات الإبداعية في الأردن، إضافة إلى تعزيز الإبداع والابتكار الفني المعاصر.



الاتحاد الأوروبي، قال في بيان سابق إن EUNIC الأردن، أنشأت الصندوق وأطلقت دعوة لتقديم مقترحات للمشغلين والمنظمات المسجلة في البلاد لتقديم مشاريع لتعزيز الصناعات الإبداعية وتحسينها في عام 2020.



ودعا البيان إلى أن تستهدف المشاريع المستفيدة من الصندوق فنون الأداء (بما في ذلك الموسيقى والرقص والمسرح وعروض الدمى) ؛ الفنون المرئية (بما في ذلك التصميم الجرافيكي والرسم والنحت والرسم والرسوم المتحركة) ؛ الفنون السمعية والبصرية (بما في ذلك الرسوم المتحركة والسينما والتلفزيون والراديو والإنتاج عبر الإنترنت)؛ التصميم (بما في ذلك تصميم الأزياء وتصميم المنتجات والتصميم الداخلي وابتكار المواد والحرف اليدوية والحرفية) وتطوير التطبيقات المتعلقة بالمجالات الإبداعية.





