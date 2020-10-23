دعم مالي جديد من الضمان الاجتماعي لهذه الفئة

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 20 تشرين أول 2020 .

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وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي بأن هذا النظام جاء لمساعدة وتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص والمشمولة بتأمين الأمومة العودة الى عملها أو إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة اجازة امموتها، وذلك من خلال المساهمة في كلف حضانة طفلها سواء كان ذلك في حضانة مؤسسية منظمة أو في المنزل، كما يتيح النظام للمؤسسة المساهمة في دعم الكلف التشغيلية للحضانات، وفقا لأسس يتم اعتمادها لهذه الغاية.



وحول قيمة الدعم عن "بدل الرعاية" الذي ستتلقاه الأم العاملة وفقاً لهذا البرنامج، بينت المؤسسة بأن قيمة هذا الدعم ستتراوح بين (25) ديناراً إلى (60) ديناراً شهرياً ولمدة ستة أشهر كحد أقصى، بحيث إذا اختارت المؤمن عليها حضانة طفلها في منزلها أو في إي منزل تختاره، فيصرف لها دعماً نقدياً شهرياً بمقدار (25) دينار اعتباراً من الشهر التالي لتقدم المؤمن عليها بطلب الحصول على بدل الرعاية، أما في حال اختارت المؤمن عليها حضانة مؤسسية مرخصة لرعاية طفلها، فيحدد بدل الرعاية الشهري وفقاً لأجر المؤمن عليها، فكلما انخفض اجرها كلما زاد بدل الرعاية وعلى النحو التالي:



الأجر الشهري للمؤمن عليها بدل الرعاية الشهري (لستة أشهر كحد أقصى)

300 دينار فأقل 60 دينار

أكثر من 300 ولغاية 500 دينار 50 دينار

أكثر من 500 دينار لغاية 1000 دينار 40 دينار



وأوضحت المؤسسة بأنه يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامج الرعاية أن تعود إلى العمل بعد انتهاء فترة اجازة الأمومة، وأن يكون الطفل المولود على قيد الحياة، وأن لا يزيد أجرها المشمول عن 1000 دينار شهرياً، مشيرةً بأن استحقاق المؤمن عليها لبدل الرعاية يبقى قائماً ما دام الطفل الذي استحقت على ولادته بدل اجازة الأمومة لم يكمل 60 شهراً من عمره.



وحول امكانية استفادة المؤمن عليهن ممن حصلن على بدل اجازة الأمومة من المؤسسة خلال الفترات السابقة، بينت المؤسسة بأن النظام الجديد سيشمل كل من استحقت بدل اجازة أمومة ولم تنته اجازتها قبل تاريخ 20 تشرين أول لعام 2020، وهو تاريخ نشر نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.



وحول البدء بإجراءات تطبيق النظام بينت المؤسسة أنها تعمل حاليا على استكمال الترتيبات اللازمة للتقدم بطلبات الاستفادة من البرامج المقرره في النظام ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها قبل نهاية تشرين الثاني المقبل وسيتم الاعلان. عن ذلك في حينه.



