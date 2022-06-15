دعم مالي حكومي لمنتفعي صندوق المعونة والطالب الفقير - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل الشّبول أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمضطرد في أسعار المحروقات عالمياً.

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ويبلغ عدد المستفيدين من الصندوق (220) ألف أسرة و (74) ألف طالب وطالبة.



وستضاف مبالغ الدعم للمستفيدين شهرياً على مدى الأشهر الستة المقبلة.



ويشمل القرار كذلك تقديم دعم لحافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة المخصصة للركاب وسيارات السرفيس.



ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير المالية الدكتور محمد العسعس لعمل المناقلات اللازمة في الموازنة العامة 2022 حسب الأصول لتوفير المبلغ اللازم لهذا الدعم.



