الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

استمرار الدوام في الاستهلاكية المدنية الخميس المقبل

دعم مالي للأسر التي تضررت من كورونا

20 سريرا جديدا في مستشفى جرش لاستقبال مصابي كورونا

تعليق حكومي بشأن الحظر الشامل لأيام

المستقلة للانتخابات: 80 بلاغ مخالفة مال أسود و 500 تتعلق بالدعاية

التنمية الاجتماعية للوكيل : متسولون يبيعون ما يحصلون عليه ونحذر

كندا تتخطى حاجز 220 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأردن بالمرتبة 117 بمعدل الإصابة بكورونا

ترقـــب أردني لعطلة الخميس

أسعار الذهب الثلاثاء 27/10/2020




الثلاثاء، 27-10-2020 10:34 ص

دعم مالي للأسر التي تضررت من كورونا

file_0e2d5fe8d9_ghfghfgdfd copy


الوكيل الإخباري- وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها، اتفاقية مشروع بقيمة 374 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

اضافة اعلان

وبحسب الوثيقة التي وقعت الاثنين الموافق 26 تشرين أول/ أكتوبر الحالي، يستفيد المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا من تمويل مشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 24 مليون دولار، حيث سيتم تقديم المساعدات إلى أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


البنك الدولي، قال إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، حيث تشعر الأسر الأردنية بتأثير هذه الصدمة الاقتصادية بشكل رئيسي من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل.
الوثيقة تشمل قرضا بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و24 مليون دولار كمنحة من الحكومة البريطانية.


"يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي تأثراً شديداً حيث أنهم لا يتمتعون بآليات الحماية الاجتماعية الرسمية، ويتركّز أولئك العمال بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة، مما يعرّض الأسر القريبة من خط الفقر إلى الانزلاق إلى دائرة الفقر، ويهدّد الأسر الفقيرة بالانزلاق إلى دائرة الفقر المدقع"، بحسب البنك الدولي.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، توقعت في تصريح سابق، أن يتم تنفيذ المشروع، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، في 25 حزيران/ يونيو الماضي، مطلع العام المقبل.


وأشارت الوزارة في تصريح سابق، إلى أنه وللتخفيف من تأثير أزمة كورونا على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات. كما اعتمدت الحكومة برنامجاً وطنياً طموحاً لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء.


كومار جها، قال في تعليق سابق على الاتفاقية، إنه "في أعقاب تفشي فيروس كورونا، قام البنك الدولي بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية للجائحة، ويهدف هذا المشروع الجديد إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل. إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها المرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي ".


المشروع الجديد، سيقدم دعما نقديا على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حاليا من دعم صندوق المعونة الوطنية. وسيساند المشروع أيضا برنامج ’تكافل’ للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعما نقديا إضافيا طارئا لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حاليا من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ.


وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج ’تكافل’، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقه في شهر آيار 2019 في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025. ويتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج ’تكافل’ التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدّثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحّد.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202010131748142383493

الصفدي يلتقي مبعوث روسيا لبحث الأزمة السورية

7202028154818397512661

استمرار الدوام في الاستهلاكية المدنية الخميس المقبل

10202022201643546744820

الحكومة: الحظر الشامل فقط يوم الجمعة وفق هذه الآلية

دورية جمارك -(أرشيفية)

إحباط تهريب مشروبات روحية من العقبة

120207141542490802929

الأردن وألمانيا يبحثان التعاون في مجالات المياه

5f7b7a8dd3a1b

20 سريرا جديدا في مستشفى جرش لاستقبال مصابي كورونا

أخبار متعلقة
رز

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

920202813925317182558

إغلاق جزء من مبنى وزارة المياه بسبب كورونا

4bf8721f-3018-4543-ad23-2adf4502e60e

إغلاق مركز صحي بالزرقاء بعد تسجيل إصابة بكورونا

559

عبيدات: بعض مصابي كورونا تظهر عليهم الأعراض لاحقا

39

تعليق الدوام ببلدية الفحيص بعد إصابة موظف بكورونا

مدرسة

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس