دعم وسائط النقل العام بـ 5 ملايين دينار لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، عن دعم وسائط النقل العام بنحو 5 ملايين دينار لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، وتخفيف التكاليف على المشغلين، لمدة 6 أشهر.



واطلعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على تفاصيل الدعم التي أظهرت دعم الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها 776 حافلة و3475 وسيلة نقل متوسطة و1021 سرفيسا بواقع 567150 دينارا لكل شهر أي ما مجموعه 3 ملايين و402900 دينار لمدة 6 أشهر.



ووصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم 5354 مركبة، إلى 267700 لكل شهر أي ما مجموعه مليون و 606200 دينار لمدة 6 أشهر.

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