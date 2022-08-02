الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصين تعقيبا على زيارة بيلوسي: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين

تهنئة افاق عمر المحارمه

الأمير الحسن يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي تاريخ وآثار الأردن في جامعة اليرموك

البلقاء: ورشة عمل لتعزيز مهارات التعامل مع المياه والبيئة

اتفاقيات مع شباب للاستفادة من مشروع الاكشاك في السلط

مجلس الأمانة يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن في المناطق السكنية

تهنئة الشاب سعد عبد الناصر شبانة

بيلوسي تصل العاصمة التايوانية

تخريج الدفعة الأولى من طلاب مختبر التصنيع الرقمي بالكرك

دعم وسائط النقل العام بـ 5 ملايين دينار لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

الثلاثاء، 02-08-2022 05:43 م

دعم وسائط النقل العام بـ 5 ملايين دينار لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)


الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، عن دعم وسائط النقل العام بنحو 5 ملايين دينار لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، وتخفيف التكاليف على المشغلين، لمدة 6 أشهر.

واطلعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على تفاصيل الدعم التي أظهرت دعم الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها 776 حافلة و3475 وسيلة نقل متوسطة و1021 سرفيسا بواقع 567150 دينارا لكل شهر أي ما مجموعه 3 ملايين و402900 دينار لمدة 6 أشهر.

ووصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم 5354 مركبة، إلى 267700 لكل شهر أي ما مجموعه مليون و 606200 دينار لمدة 6 أشهر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الأمير الحسن يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي تاريخ وآثار الأردن في جامعة اليرموك

q

البلقاء: ورشة عمل لتعزيز مهارات التعامل مع المياه والبيئة

w

اتفاقيات مع شباب للاستفادة من مشروع الاكشاك في السلط

wwww

مجلس الأمانة يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن في المناطق السكنية

820222103221266867994

تخريج الدفعة الأولى من طلاب مختبر التصنيع الرقمي بالكرك

وجيه عويس

عويس يقرر انهاء خدمات موظفين في التربية

أخبار متعلقة
62e8d7d55c905

صندوق المعونة يوضح حول صرف دعم المحروقات

لل

الحكومة: تحوّل في آلية التعيين وإيقاف العمل بمخزون ديوان الخدمة

1202217102920689038870

بالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات .. ازمة السير متزايدة بالمملكة !

ازمة سير (13)

سائقو التكسي والسرفيس ينتظرون الدعم الحكومي

2B33CBDA-CDE5-4CFE-92EF-4605A4FC0BE9

المواصفات تدعو للتبليغ عند الشك بصحة قراءة مضخّة المحروقات

2202281587763324917

قرار حكومي بشأن المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية