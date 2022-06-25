السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تعلن رفع الرسوم المفروضة على تصدير القمح

تقرير إقتصادي : بحلول هذا العام معظم مبيعات السيارات في العالم ستكون كهربائية

اعلان حكومي بشأن دعم الرواتب

حادث سير بين 3 مركبات في اربد

تلوث مياه في إربد يسبب فصل 8 اشتراكات منزلية

شكاوى من انقطاع المياه عن منازل في طبربور ومياهنا توضح

بدء صرف سلف وقروض المتقاعدين اعتباراً من يوم الاحد

الاعتداء على طبيب بمستشفى حمزة.. وأبو طربوش يكشف تفاصيل حالته الصحية

إغلاق باب التسجيل للمشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022

مطالب بزيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة

السبت، 25-06-2022 03:44 م

دعوات لتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة المخدرات

إدارة_مكافحة_المخدرات_الأردنية


الوكيل الإخباري - دعت الجامعة العربية إلى وضع خطة عربية استرشادية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال مكافحة المخدرات ومنع انتشارها.

اضافة اعلان


وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن دول العالم تحتفل في يوم 26 حزيران من كل عام، بمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.


وأضافت أن الهدف من هذا الاحتفال هو تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق عالم خال من تعاطي المخدرات، وأن هذا الاحتفال يعمل على زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images_2015_-am0-aaaaaam_111111111-333_-1_main_image5b6179cd7c59f

التيار النقابي المهني للأطباء: الاعتداء على الأطباء ظاهرة خطرة

5ee28018bd952

التربية توجه رسالة لطلبة التوجيهي

dzVN4QF9o7lAmlljuozUoFUrUjxJ0bQoc4U5MfyE

بلدية الكرك تمدد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي

620222111338557742559

اعلان حكومي بشأن دعم الرواتب

271661071_1614153432264083_8868915191916596537_n

نشاط تطوعي لزراعة الأشجار احتفالا بعيد ميلاد ولي العهد

60e42150e0e4d

بلدية الزرقاء تعلن مواقع حظائر بيع الأضاحي - أسماء

أخبار متعلقة
79e8b914-a87f-4d43-aafd-d5fd737bd8bc

الأمم المتحدة تؤبن شهداء الجيش العربي

629c834825bc3

الأردن يبحث مع مفوض "أونروا" جهود توفير الدعم للوكالة

3744

الأردن يشارك العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي

e63776ca-3607-4d5c-b3f7-58298aae034f

اطلاق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة

284631519_567465941405228_255250840573842103_n

موائد الأردنيين بدون دجاج استجابة لحملة المقاطعة الشعبية - صور

M63A1569

التعليم العالي يكشف خيارات الطلبة العائدين من أوكرانيا لاستكمال دراستهم