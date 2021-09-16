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الخميس، 16-09-2021 04:18 م

دعوات لقمة نسائية برلمانية عربية دورية

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 الوكيل الاخباري  - دعا مشاركون ومشاركات، في ختام فعاليات الملتقى العربي الثاني للبرلمانيات العربيات الذي انطلقت أعماله أمس في عمان، إلى عقد قمة نسائية برلمانية عربية دورية، بهدف تطوير وتوسيع نطاق مشاركة النساء في العملية السياسية والبرلمانية، وصولا لتحقيق المساواة في التمثيل بين الجنسين.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني ورئيسة الملتقى، الدكتورة ميسون تليلان، في الجلسة الختامية، اليوم الخميس، إن أوراق العمل التي جرى تقديمها ومناقشتها في جلسات الملتقى والتوصيات التي تم طرحها، سيتم تجميعها ونشرها في كتاب، لتحقيق الفائدة للمهتمين والباحثين وصانعي القرار في هذا الشأن.

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