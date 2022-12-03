دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الوكيل الإخباري - دعا مشاركون في ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع اليوم السبت، بعنوان "آفاق وتطلعات لإنتاج المحاصيل الحقلية وخاصة القمح والشعير"، إلى تحفيز المزارعين ودعمهم لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح لأهمية هذه المادة في الأمن الغذائي الوطني.

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وقال عدد من المشاركين في الندوة التي أدارها رئيس لجنة الزراعة والبيئة في الجمعية الدكتور سميح أبو بكر، والذين يمثلون وزارة الزراعة والجامعات والمركز الوطني للبحوث الزراعية والقطاع الخاص، إن دعم قطاع إنتاج القمح أمر مهم وحيوي، مشيرين إلى أن الأردن يستهلك سنويا 900 الف طن من القمح، نسبة الإنتاج المحلي منه فقط 3 بالمئة، والباقي مستورد من الخارج.



وقال وزير الزراعة الأسبق الدكتور محمود الدويري إن هذا القطاع بحاجة إلى رعاية على مختلف المستويات، مشيدا بما تقدمه بعض الدوائر والمؤسسات في هذا القطاع، ومنها محطة مرو الزراعية ودورها في انتاج إصناف مختلفة من القمح، داعيا إلى اهمية خلق الدافع لدى الناس لزراعة القمح والاستثمار به.



وشدد على أهمية انفتاح الجامعات على القطاع الزراعي وضرورة التشبيك والتعاون بين الجانبين لزيادة الإنتاجية خاصة من الحبوب.