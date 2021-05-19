دعوة أصحاب العمل لحث العاملين لديهم على تلقي مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصحاب العمل ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى ضرورة التأكيد على جميع العاملين لديهم بضرورة التسجيل على المنصة الخاصة بتلقي لقاح كورونا "vaccine.jo"، لضمان تلقيهم للمطعوم .

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وأكدت الوزارة والاتحاد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الدعوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة الوباء والقضاء عليه، للوصول إلى مرحلة التعافي المنشود وعودة عجلة الاقتصاد في شتى ميادين العمل، وللخلاص من التداعيات الثقيلة التي فرضتها الجائحة على منظومة الاقتصاد الوطني برمته، عمالاً وأصحاب عمل على حد سواء.