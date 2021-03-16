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الثلاثاء، 16-03-2021 04:08 م

دعوة إلى إعادة النظر بساعات الحظر

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع رص الصفوف والتكاتف لتجاوز الحمل الثقيل والتحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن.
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وقال الكباريتي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة يعي حجم المسؤولية، التي تقع على عاتق الحكومة والقرارات الصعبة التي تصدر لتصحيح المسارات او تقليل المخاطر.

وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي اليوم بأمس الحاجة إلى وقفة من الحكومة ومختلف المؤسسات الرسمية لمساندة ومساعدة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستمرار.

ودعا الكباريتي إلى إعادة النظر بساعات الحظر، الذي أنهك التجار مالياً، مشيراً إلى أن القطاع التجاري والخدمي رغم أنه يضع الاقتصاد بقمة أولوياته لكنه، يدرك أهمية صحة المواطنين وسلامتهم.

 




 

 


 

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