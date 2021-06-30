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الأربعاء، 30-06-2021 03:40 م

دعوة إلى الإسراع بتنفيذ قرار سقوف أجور الشحن البحري

شحن


الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إلى الإسراع في تنفيذ قرار وضع سقوف سعرية لرسوم الشحن البحري لغايات احتساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.

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وطالب الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه بضرورة اتخاذ قرارات ملموسة تساهم في تخفيف انعكاس ارتفاع اجور الشحن البحري وارتفاع اسعار بعض السلع ومدخلات الانتاج في بلد المنشأ .


واضاف الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان أعدّت دراسة شاملة حول موضوع ارتفاع اجور الشحن واسبابه وتداعياته والتوقعات المستقبلية ، مشددا على ضرورة العمل على اعتماد أسعار شحن استرشادية لغايات احتساب الرسوم الجمركية، بحسب معدلات الأسعار السائدة في السنوات السابقة وبشكل واضح وسريع ودون أي إبطاء او تأخير غير مبرر.


واكد ضرورة خفض الرسوم والضرائب على السلعة بكافة أنواعها ولفترة محدودة وخاصة تلك المستوردة من قارة آسيا .


ودعا الى مخاطبة شركات الملاحة العالمية على مستوى الدول والطلب من هذه الشركات العمل على زيادة أعداد البواخر والحاويات العاملة لغايات إنقاذ الاقتصاد العالمي لأنه في حالة استمرار هذا الوضع قد يدفع العالم بأكمله للركود الاقتصادي ولن يعود بحاجة إلى هذه البواخر أصلاً.


ودعا الحكومة الى الطلب من شركة ميناء العقبة بإعادة النظر في أجور مناولة الحاويات ورسوم إصطفاف البواخر ومناولتها وكذلك أجور التخزين للحاويات وزيادة مدة الإعفاء للتخزين وكذلك إعادة النظر في تعرفة تخزين الحاويات المعمول بها حالياً.


وطالب الحكومة بمخاطبة وكلاء الملاحة البحرية للعمل على خفض البدلات التي يتم تحصيلها من أصحاب البضاعة تحت مسمى رسوم الأجنسية حيث يمكن خفض هذه البدلات إلى 50 بالمئة كحد أدنى.


ودعا الحاج توفيق إلى دراسة انشاء خط ملاحة وطني لشحن الحاويات والبضائع السائبة .


واكد ضرورة التوسع في التجارة البينية بين الدول العربية وبشكل خاص مع سوريا و مصر لقرب الموقع من الأردن، مشيرا الى ضرورة العودة عن قرار الغاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا و الأردن.

 

 




 

 


 

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