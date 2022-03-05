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السبت، 05-03-2022 01:01 م

دعوة إلى مراعاة ساعات دوام موظفي القطاع الخاص في رمضان

عمل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، خالد أبو مرجوب إن مسألة ترتيب ساعات العمل في شهر رمضان المبارك تتوقف على طبيعة العمل والمهام التي يؤديها العمال، إلى جانب الحاجة إلى تقسيم برنامج الدوام إلى "شفتات" أم لا، مشيرا إلى أن العديد من المنشآت الاقتصادية والقطاعات الخدمية تعمل في رمضان بعد الإفطار لتقديم الخدمة للمواطنين . 

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ولفت أبو مرجوب اليوم السبت في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إلى ضرورة أن يأخذ أصحاب العمل طبيعة الشهر الفضيل وخصوصيته بعين الاعتبار عند الترتيب لدوام رمضان وإعطاء العمال الوقت الكافي لأداء الشعائر الدينية والقدوم إلى العمل والعودة منه، داعيا إلى احترام الحقوق العمالية والتعامل معها بمسؤولية أخلاقية من قبل أصحاب العمل في الشهر الفضيل.  


وأوضح، أن قانون العمل لا يتضمن نصوص قانونية بشأن الدوام في شهر رمضان تسري على العاملين في القطاع الخاص، وأن ساعات العمل محددة بالقانون سواء في شهر رمضان أو غيره، مشيرا إلى أن وزارة العمل توضح في كل عام أن بلاغات الحكومة التي تصدر بالخصوص لا تسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص.


 




 

 


 

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