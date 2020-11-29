دعوة الجمعيات السياحية إلى تقديم طلبات تقسيط لـ الضمان

الوكيل الاخباري -

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دعت وزارة السياحة والآثار، الجمعيات السياحية الى تقديم طلب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل نهاية يوم غد الاثنين، من خلال الرقم الالكتروني لمنشآتهم، وذلك لتمكين المؤسسة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقسيط المستحقات المترتبة عليهم.وبينت الوزارة في كتاب وجهته اليوم الأحد، لجمعية الفنادق، وجمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية الحرف والصناعات التقليدية والشعبية، وجمعية النقل السياحي المتخصص، علما أن كتاب التعميم جاء لغايات تسوية وتقسيط مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة عليهم.