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الأحد، 26-06-2022 03:49 م

دعوة الركاب في جرش لاستخدام حافلات النقل العام

مركبات وحافلات عمومية تتوقف في مجمع القيروان في جرش بعد افتتاحه أمس- (الغد)


الوكيل الإخباري - باشرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، اليوم الأحد، بإعداد المرحلة النهائية من المخطط الشمولي لقطاع النقل العام في محافظة جرش وذلك بإعادة هيكلة خطوط النقل العام داخل المحافظة، وفق مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة جرش محمد العلاونة.

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وقال العلاونة إن "المخطط الشمولي في محافظة جرش مر في 3 مراحل، المرحلة الأولى كانت إنشاء مجمع انطلاق والمرحلة الثانية تركيب مظلات انتظار للركاب وتم تركيب 212 مظلة والمرحلة الثالثة والنهائية هي إعادة هيكلة خطوط النقل العام".


وأضاف، بأنه "تم عقد اجتماع مع مشغلي قطاع النقل العام داخل المحافظة وتم بحث بنود العقد التشغيلي وتنظيم وسائل النقل العام وكان من ضمن بنود العقد نقل الركاب ضمن تردد محدد (وفق ساعات محددة وتوقيت محدد لانطلاق الحافلات من مجمع الانطلاق والعودة إليه دون انتظار نظام الفل) وذلك للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد".


وبين العلاونة أن هيئة تنظيم النقل التزمت بتقديم دعم مالي، وأن الغاية من الدعم هي إنجاح خطة هيكلة قطاع النقل ولحين عودة الراكب إلى حافلة النقل العام وتوفير أجهزة تتبع للحافلات لضمان انطلاق الحافلات بالوقت المحددة ومتابعتها.


وأشار إلى أنه سيكون هناك أيضا حافلات نقل عام من مجمع الانطلاق لداخل الوسط التجاري داخل المحافظة وذلك لضمان تقديم الخدمة المثلى للراكب في ظل منافسة وسائل النقل الخاصة والتي تعمل بشكل غير قانوني داخل المحافظة.


وأوضح العلاونة بأن أغلب الدوائر الخدمية أصبحت بمحيط مجتمع الانطلاق، داعيا الراكب التوجه إلى حافلات النقل العام كونه سيلمس خدمة نوعية تخفف عليه الأعباء الاقتصادية وسرعة الوصول وكونها تعتبر وسيلة نقل آمنة.


يشار إلى أن هناك 54 خط نقل تعمل على حافلات النقل العام منها 17 خط رئيسي و37 خط فرعي و198 حافلة نقل عمومي داخل محافظة جرش.

 

المملكة

 




 

 


 

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