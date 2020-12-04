الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 07:06 م

دعوة جديدة لوقف العمل بالحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن، سعد استيتية، إن القطاع من أكثر القطاعات الصناعية تضرراً، ولم تتمكن معظم المنشآت العاملة فيه من تسديد التزاماتها من رواتب وإيجارات وغيرها؛ بسبب انخفاض المبيعات، من جراء تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح استيتية في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن حظر التجول الشامل، وحظر أيام الجمعة، "خفض مبيعات القطاع، مما أدى إلى انخفاض إنتاجيته"، إضافة إلى "تأثر حصة القطاع سلبا من ارتفاع مستوردات المملكة من منتجات الأثاث الجديدة، أو المستعملة".

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وطالب استيتية، بضرورة دعم المنشآت المتضررة العاملة في القطاع لضمان استمراريتها، خاصة وأن القطاع يعد من أكبر القطاعات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة الأردنية، داعياً إلى "إيقاف العمل بالحظر الشامل أيام الجمعة، وإيجاد حلول أخرى".


 




 

 


 

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