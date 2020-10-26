دعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الشتاء في عجلون

الوكيل الإخباري- دعا محافظ عجلون سلمان النجادا الجهات المعنية كافة للتعاون وتوحيد الجهود لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

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وقال ، اليوم الاثنين، إنه جرى التأكيد على الدوائر الخدمية والبلديات للعمل على إدامة النظافة وإجراء عمليات تنظيف المجاري ومقاطع تصريف المياه من الأتربة والانقاض تلافيا لانسدادها في حالات الهطول المطري وعدم حدوث الفيضانات.



وأشار إلى أنه جرى الإطلاع على جاهزية المحافظة والجهات المعنية لاستقبال الموسم الشتوي، مبينا أنه سيتابع مع لجان السلامة العامة والبلديات والجهات المعنية الأخرى في المحافظة للعمل على حل جميع العقبات والمشاكل التي تواجه المواطنين في أماكن سكنهم وخاصـة إدامة أعمال النظافة.



وبين النجادا أن غرفة الطوارئ ستتعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين الواردة بالسرعة القصوى لتسهيل حركة أبناء المحافظة.



