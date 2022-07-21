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الخميس، 21-07-2022 02:07 م

دعوة لإجراء مقابلات عمل في الكرك الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري- دعت وزارة العمل اليوم الخميس الشباب الذكور الذين سجلوا للعمل في الفترة المسائية بمصنع قضاء مؤاب في محافظة الكرك لحضور المقابلات الشخصية.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن إجراء المقابلات سيكون بحسب الترتيب الهجائي في الجدول المرفق  في مبنى بلدية مؤاب الأسبوع المقبل اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2022/7/25 وحتى يوم الخميس الموافق 2022/7/28 وإجراء المقابلات يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا خلال الأيام المذكورة.

وحثت الوزارة شباب المحافظة وقضاء مؤاب على الاستفادة من فرص العمل المتوفرة في هذا المصنع.

 




 

 


 

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