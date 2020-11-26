دعوة لإستخدام الوقود بالمنخفض الجوي تجنباً لارتفاع فاتورة الكهرباء

الوكيل الاخباري -

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دعت شركة كهرباء محافظة اربد المشتركين إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة والترشيد ما أمكن في استخدام الطاقة الكهربائية داخل المنزل خلال الاحوال الجوية المتوقعة لليومين القادمين.واكدت الشركة ان حسن ادارة الاستخدام من شأنه تجنب ارتفاع الأحمال وزيادة فاتورة الكهرباء الشهرية عبر اتباع الإرشادات والنصائح المتصلة باستخدام وسائل التدفئة الأقل كلفة.ولفتت في بيان ارشادي اصدره المكتب الاعلامي ان الاعتماد على الوقود كالديزل، الكاز، الغاز، بدلا من استخدام المدافئ الكهربائية او المكيفات، من شأنه خفض الكلفة للمستهلكين واكثر جدوى من استخدام الكهرباء.واكد البيان انه في حال الحاجة الى استخدام المكيفات ان يتم ضبط درجة الحرارة على (23 أو 24) درجة مئوية ، مع التأكد من إطفاء سخان الماء الكهربائي في حال عدم الحاجة له والاغلاق التام للنوافذ والشبابيك داخل المنزل للمحافظة على درجة الحرارة الداخلية.وحددت الشركة رقما الاتصال ( ٠٢٧٢٠١٨٣٠) للابلاغ عن أي أعطال أو ملاحظات على شبكة الشركة ضمن مناطق امتياز عملها التي تشمل محافظات الشمال الاربعه (اربد المفرق جرش وعجلون) وعلى مدار الساعه.