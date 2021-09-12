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الأحد، 12-09-2021 02:19 م

دعوة لاستخدام زيوت المركبات المصنعة محليا

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الوكيل الإخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، لاستخدام زيوت السيارات المصنعة محليا لما تمتاز به من جودة عالية وأسعار معتدلة تتناسب مع قدراتهم الشرائية، بشرط أن تكون خصائص الزيوت تناسب محركات مركباتهم حتى لا تؤثر سلبا على أدائها.

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وقالت الجمعية، إنّ أسعار الزيوت المستوردة ارتفعت بنسبة كبيرة، بينما كانت النسبة التي حدثت على أسعار الزيوت المحلية مقبولة إلى حد ما.


رئيس الجمعية محمد عبيدات، قال إنّ نسبة ارتفاع أسعار زيوت السيارات المستوردة بلغت 75%، والزيوت المحلية 15%، بحجة ارتفاع أجور الشحن وارتفاع أسعار الزيوت الأساسية و محسانتها عالميا التي تدخل في صناعة هذه الزيوت.


وأشار، إلى أن نسبة ارتفاع أسعار الزيوت المستوردة مبالغ فيها ما يحمل مالكي المركبات أعباء مالية إضافية في ظل جائحة فيروس كورونا والظروف التي رافقتها.


وطالب الجهات المعنية بإجراء تحليلات ودراسات لتحديد الكلف الفعلية لأجور النقل وأسعار المحسنات الحقيقية للزيوت المستوردة ومقارنتها مع نسبة الارتفاع للحيلولة دون إلحاق الضرر بأي طرف من أطراف العملية التبادلية خاصة مالكي أو سائقي المركبات.


 




 

 


 

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