دعوة لالتزام محلات الألبسة بالشروط الصحية

الوكيل الإخباري- دعا ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، العاملين بالقطاع للالتزام بأمر الدفاع رقم 11، والاشتراطات الصحية المعمول فيها لفتح ابواب المحال التجارية في ظل تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وقال القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين "ان التزام الجميع بأمر الدفاع هو حماية للعاملين بقطاع الألبسة والأحذية من الاصابة بالفيروس، اضافة لاستمرار الأعمال وتجنب المخالفات من قبل الجهات الرقابية".



وشدد على ضرورة تحقيق التباعد الجسدي بين العاملين بالمحال ومنشآت قطاع الألبسة والأحذية وارتداء الكمامات ولبس القفازات ووضع طاولة لمستلزمات التعقيم على مداخل المحال.



واشار القواسمي الى وجود بعض الممارسات التي وصفها "بالتعسفية" من قبل فرق التفتيش المعنية بتطبيق امر الدفاع، داعيا الى توحيدها تحت مظلة واحدة، وان تكون ذات طابع مرن في التعامل مع الحالات حسب خطورتها.



وطالب بضرورة ان تتقدم التوعية والتنبيه والانذار على تحرير المخالفات عند التفتيش على محال الألبسة والأحذية والأقمشة، وذلك لحماية القطاعات التجارية والمواطنين ولاسيما في ظل الظروف الضاغطة والصعوبات التي نعيشها اليوم.



