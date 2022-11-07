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الإثنين، 07-11-2022 04:45 م

دعوة لتأجيل اقساط قروض البنوك بالاردن

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الوكيل الاخباري - طالب امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية الجهات المختصة بتأجيل اقساط القروض للقطاع التجاري والأفراد حتى نهاية العام الحالي.

وقال ديرانية في تصريحات صحفية أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستدعي من البنوك التجارية اتخاذ إجراءات تخفف من الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم والمملكة.

وبين ديرانية أن الأسواق تشهد تراجعا في القدرة الشرائية الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة توفير سيولة لتحريك العجلة الاقتصادية.

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