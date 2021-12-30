دعوة لتشجيع المزارعين على الزراعة العضوية

الوكيل الإخباري - دعا الخبير الزراعي الدكتور سميح أبو بكر إلى ايلاء الزراعة العضوية مزيدا من الاهتمام والتشجيع على تبني الزراعة العضوية كنظام زراعي مستدام لإنتاج أغذية ذات جودة عالية تتماشى مع الشروط الدولية للإنتاج العضوي بما يحافظ على البيئة وصحة الإنسان.

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وطالب في محاضرة القاها مساء امس في الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بعنوان "الزراعة العضوية… استثمار وغذاء"، إلى بناء قاعدة علمية كبيرة للزراعة العضوية، وأن يكون هناك تشريعات ناظمة لذلك، وإدخال تخصصات الزراعة العضوية في الجامعات، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال، ونشر مفهوم الزراعة العضوية وفوائدها لتحقيق التنمية في المجالات كافة.



وعرض فوائد الزراعة العضوية على التربة والمنتجات الزراعية، وأبرزها زيادة المادة العضوية في التربة، والمحافظة على العناصر الغذائية وتنشيط العمليات الحيوية فيها، والحد من تلوث البيئة، وزيادة الإنتاجية المحصولية الخالية من الكيماويات، بما يوفر غذاء نظيفا وآمنا.



وبين أن هناك 178 دولة في العالم لديها زراعة عضوية، فيما تبلغ مساحة الأراضي تحت الزراعة العضوية 73 مليون هكتار، وحجم تجارة المنتجات العضوية في العالم 106.4 مليار يورو.



وتخلل المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية عميد كلية الزراعة في جامعة عمان الأهلية الدكتور رضا الخوالدة، العديد من المداخلات والأسئلة ركزت على أهمية الزراعة العضوية وتعميمها، والتشجيع عليها بما يضمن تقديم غذاء صحي للمواطنين والحفاظ على البيئة.