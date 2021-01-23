دعوة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 2020

الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين المبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2020 ودفع المبالغ المعلنة إلكترونيا.

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وأوضحت الدائرة في بيان صحافي اليوم السبت، اهمية تعبئة الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخل المكلف الحقيقي لأنشطة أعماله خلال العام الماضي، ودفع المبالغ المعلنة فيها.



وأشارت إلى أن الشخص الطبيعي (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي من أي مصدر أو نشاط من الأعمال بما فيها الرواتب والأجور عن 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.

المصدر - بترا



