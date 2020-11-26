دعوة لحظر التجول الذاتي لمواجهة كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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اطلقت لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في محافظة عجلون خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس ضمن اجراءات السلامة العامة مبادرة لتطبيق الحظر الذاتي بهدف مساندة العمل الحكومي للحد من انتشار فيروس كورونا .وحث اعضاء اللجنة على اتخاذ كافة الوسائل والتدابير للحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامة والقفازات وتحقيق شروط التباعد وان يقوم الافراد بحظر انفسهم في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة وعدم المشاركة في الاجتماعات والمناسبات والدعوات التي لا تراعي اسس الصحة والسلامة العامة لحماية المواطنين .وبينوا انه في ظل هذا الانتشار الواسع للاصابــة بفيروس كورونا من تزايد ارتفاع الاصابات بشكل يومي لم يعد هناك خيار الا تطبيق الحظر الطوعي والتدابير الصحية المشددة لتجنب مخاطر الفيروس الذي اصبح يغزو جميع الاماكن الوظيفية والتجمعات والمصانع والمنازل مما يتطلب اخذ الحيطة من خلال تطبيق جميع متطلبات الصحة والسلامة العامة والاشتراطات الوقائية .واشاروا الى أن المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق الجميع تحتم عليهم الدخول في معركة حقيقية فى مواجهة فيروس كورونا بحظر انفسهم في منازلهم احترازا من العدوى وهذا الالتزام يعكس الوعي وحس المسؤولية بالمحافظة على انفسهم وذويهم ومجتمعهم القضاء بشكل عام من انتشار الفيروس .ويذكر ان لجنة التنسيق تأسست منذ اكثر من 25 عاما وتضم ما يزيد عن مائة شخص يمثلون افرادا ومؤسسات وجمعيات ونقابات مهنية واتحادات خيرية وجمعيات نسائية ونوابا حاليين وسابقين واكاديميين كما يمثل اللجنة نخبة من ابناء المحافظة المثقفين الذين يشهد لهم بالعمل والانجاز والتواصل والتضحية من اجل تحقيق الخدمة .