دعوة لرفع أسعار الدخان في الاردن

الوكيل الاخباري - قدمت منسقة الأمراض غير السارية في مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة عمان، الدكتورة هالة بو كردانة، نصائحها لخفض أعداد المدخنين في المملكة.



ودعت بو كردانة، خلال الجلسات الحوارية الخاصة بالمبادرة العالمية حول دور الإعلام في التوعية عن الصحة، إلى رفع أسعار مشتقات التبغ بما فيها أسعار الدخان؛ بحسب توصية دراسة "مبررات الاستثمار اللازمة لتنفيذ اتفاقية المنظمة الاطارية لمكافحة التبغ"، والتي قامت بها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال عام 2019.



ولفتت إلى ضرورة تفعيل قانون الصحة العامة الرامي إلى منع التدخين في الأماكن العامة.

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