الجمعة 22-10-2021
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الجمعة، 22-10-2021 07:16 م

دعوة للأردنيين في روسيا لتوخي الحذر

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 الوكيل الاخباري - دعت السفارة الأردنية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، الطلاب والمقيمين الاردنيين في أنحاء البلاد إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي اصدرتها الحكومة الروسية لمواجهة الارتفاع القياسي في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان صحفي :”أعلنت السلطات الروسية عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في روسيا وخصوصا في مدينة موسكو، وتهيب السفارة بجميع الطلبة والمقيمين الأردنيين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والإجراءات التي اعلنتها السلطات الروسية ،ويمكن في حالة الحاجة التواصل على رقم الخط الساخن: 79268469950+.

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