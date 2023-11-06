دعوة للأردنيين لمقاطعة هذه الادوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت نقابة الصيادلة في الأردن عموم الصيادلة والمؤسسات الصيدلانية في المملكة إلى مقاطعة عدد من الشركات وأدويتها ومستحضراتها، التي ثبت دعمها للكيان الصهيوني.



وقالت النقابة في بيان :ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، و النضال من أجل التخلص من الاحتلال الصهيوني الذي دام لعقود، وعليه، وفي هذا الإطار قرر مجلس نقابة الصيادلة مقاطعة كافة مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للكيان المحتل.



وأكدت أن مجلس النقابة سيخاطب النقابات الصحية الأخرى واتحاد الصيادلة العرب بذات الخصوص.

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