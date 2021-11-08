دعوة من بلدية الزرقاء للمواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري- دعا رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور المواطنين إلى سرعة تسديد المبالغ المترتبة عليهم والاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي اقرها مجلس الوزراء .

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وقال الجبور في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه إن مجلس الوزراء اقر منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية بنسبة (10%) في حالة الدفع النقدي ، و (15%) في حالة الدفع الإلكتروني ، كما سيتم منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ، للمباني التجارية والصناعية المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة (20%) في حالة الدفع النقدي ، و (25 %) في حالة الدفع الإلكتروني ، وذلك حتى نهاية يوم 31/12/2021 .



واضاف بانه سيتم اعفاء المكلف من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية يوم 31/12/2021

وبخصوص رسوم التحققات والعوائد بين الجبور بان المكلف سيحصل على خصم على رسوم التحققات والعوائد المترتبة لصالح البلدية بنسبة (20%) في حالة الدفع النقدي، و (25%) في حالة الدفع الإلكتروني، في حال القيام بالتسديد قبل نهاية يوم 31/12/2021.



اما بالنسبه لرسوم الانشاءات والمواقف بين الجبور بان هناك خصم بنسبة 25% لمن يسدد ما يترتب عليه نقدا من رسوم لترخيص عقاره حتى نهاية العام الحالي.



واشار الجبور إن القرار ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي داعياً المواطنين المبادرة إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم للاستفادة من الخصومات والإعفاءات مع إمكانية الدفع الإلكتروني مباشرة من تطبيق البنك الخاص عبر e_fawateercom ، او الاتصال على الرقم 053901300، قفز الي 2445 ، 2426 ، 2439 ، 2478 او تحميل تطبيق النافذة الواحدة لخدمات البلديات للاستعلام والدفع وتقديم الطلبات.