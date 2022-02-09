الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

طن و308 كغ ذهب مصاغ محلياً بارتفاع نسبته 63.9%

انخفاض طفيف في إصابات كورونا اليومية والحالات النشطة تتجاوز 177 ألف - تفاصيل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عليان

توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

وفاة شخص وإصابة زوجته إثر حريق شقة في المقابلين

انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام

مطاعم شعبية ترفع أسعار الشاورما والوجبات السريعة

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

الأربعاء، 09-02-2022 04:38 م

دعوة هامة للأردنيين عند شراء الذهب

22022893621781045666


الوكيل الإخباري - بلغت كميّات المصوغات والسبائك الذهبيّة المستوردة والمشغولة محليّا التي تعاملت معها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحاليّ طنا و300 كغم، مقابل 798 كغم للفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 64 بالمئة.

اضافة اعلان


وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة، أنها فحصت ودمغت خلال الشهر الماضي 102 كغم من المصوغات الذهبيّة المحليّة، و288 كغم من المصوغات المستوردة، فيما جرى فحص 918 كغم من السبائك الذهبيّة المستوردة.


وبمقارنة كميات المصوغات الذهبية المشغولة والمدموغة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي مع الفترة نفسها للعام الماضي يتبين وجود انخفاض في كمية المصوغات المحلية، حيث بلغت الكمية 102 كغم في 2022 مقارنة مع521 كغم في عام 2021، فيما كانت كميات المصوغات الذهبية المستوردة للفترة نفسها متقاربة (288 كغم) للعام الحالي مقابل (255 كغم).


فيما ارتفع عدد السبائك الذهبية المستوردة في الفترة نفسها من 21 كغم في العام الماضي إلى 918 كغ في العام الحالي.


كما أظهرت البيانات أن المؤسسة تعاملت مع 208 كغم من المصوغات الفضيّة خلال شهر كانون الثاني من العام الحاليّ مقارنة مع 98 كغم فضّة للفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 112.24 بالمئة.


وقالت المؤسسة إن مختبراتها حللّت 1048 عيّنة من الحليّ والمجوهرات للتحقق من صحّة عياراتها القانونيّة، كما نفّذ مفتشوها جولات شملت 30 مشغلا ومحلّ مجوهرات.


وكانت المؤسسة نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل توعويّة تدعو فيها المواطنين إلى ضرورة التحقق من وجود دمغتين على كل قطعة ذهبيّة: إحداهما دمغة المؤسسة والأخرى دمغة المشغل الذي صاغ القطعة، وكذلك الحصول على فاتورة شراء تتضمن اسم المحل أو الختم الرسمي للمحل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
155365

بلدية الزرقاء تطوّر منطقة وادي العش لتصبح صناعية تنموية

61b5c7704c59b77aac0eade5

انخفاض طفيف في إصابات كورونا اليومية والحالات النشطة تتجاوز 177 ألف - تفاصيل

220228171148740111765

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عليان

وزارة التربية والتعليم

توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

22022821476998805351

وفاة شخص وإصابة زوجته إثر حريق شقة في المقابلين

main_image60e72f1318d0f

جنايات عجلون تجرم شخصين بتهمة تزوير شهادة مطعوم كورونا

أخبار متعلقة
سلامة-أسطوانة-الغاز

المواصفات: جولاتنا مستمرة على وكالات الغاز ومحطات الوقود خلال المنخفض

9bcf7ef4-8ca9-453a-af50-c403e3969f1f

"المواصفات" تنذر (44) منشأة وتغلق (10) أخرى وتصدر (264) قرار إتلاف بمنتجات مخالفة

0L5A0226

الجمارك: المواطن سيلمس التخفيض على التعرفة الجمركية يوميا

155-130627-gulf-cooperation-council_700x400

صحيفة قطرية: ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة أمنية

120229195156940103465

وزير اسبق يُحذر من التوسع بفصل البلديات

1641890249339

صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يطلق حواريات الإصلاح