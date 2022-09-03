دفعة كبيرة مدعوون للتعيين في وزارة التربية - اسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم مرشحين للتعيين للمقابلة الشخصية وفقا لأحقيتهم التنافسية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

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ووفق منشور عبر صفحة الوزارة، فإن المقابلة ستكون شخصية لوظيفة معلم تتكون من (المقابلة الفردية + المهمة الكتابية) و المبنية على الكفايات الوظيفية.



واشترطت على المرشَّحين؛ الالتزام ببروتوكول السلامة العامة؛ والالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد، إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر جاف، على أن يعتبر كل من لا يحضر المقابلة الشخصية مستنكفًا.



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