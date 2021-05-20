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الخميس، 20-05-2021 12:55 م

أسئلة الامتحان "خارجة عن المنهج"

دكتورة من اليرموك لـ الوكيل : تضامنتُ مع فلسطين بطريقتي

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أسئلة الامتحان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - في ردة فعل تدعو للمفخرة والاعتزاز ، بدكتورة جامعية تعمل في جامعة اليرموك ، ارتأى "الوكيل الإخباري " التواصل معها ، للوقوف على الأسلوب الذي اتبعته في التضامن مع القضية الفلسطينية .

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الدكتورة إيناس شديفات ، أكاديمية تدرس اللغة الفارسية ، إلا أنها تدرس اليوم مادة "الثقافة الوطنية" منذ حوالي 4 أشهر ، الأمر الذي حمّلها مسؤولية في إيصال رسالة هادفة لطلبتها من منطلق الإيمان بالقضية الفلسطينية ، وفق ما عبّرت عنه .

 

وأضافت شديفات لـ"الوكيل الإخباري" ، أنها تشعر بالفخر حيال ردود الفعل "الإيجابية"، التي لاقتها بعد وضع أسئلة الامتحان "الخارجة عن المنهج" ، من أجل تعزيز مبادئ القضية الفلسطينية بين طلابها ، وللتأكيد أن التضامن مع الفلسطينيين تتعدّد وسائله .

 

ويوم أمس الأربعاء ، قامت بوضع (3) أسئلة في امتحان لطلبتها - مرفق بصورة الخبر - ،  وهي: 

اسم المتحدث الرسمي والإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام هو أبو عبيدة (صح أم خطأ) .
من هو الشيخ جراح الذي سمي حي الشيخ جراح باسمه ؟.
فلسطين حرة أبية (صح أم خطأ).

 

وأشارت إلى أن الكلمة أهم أساليب التضامن والتعبير عن الرأي، وتابعت " نحن في هذه المرحلة ، نستخدم ما يمكننا استخدامه من أجل إيصال رسالة هادفة ، وأنا ابنة المفرق لساني لسان حال الأردنيين ، الذين شغلتهم القضية الفلسطينية ، الأمر الذي يعتبر من أولوياتي أثناء تدريسي للمادة".

 

واعتبرت شديفات القضية الفلسطينية قضية الأردن وفلسطين على حدّ سواء.

 

 



 




 

 


 

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