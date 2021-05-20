دكتورة من اليرموك لـ الوكيل : تضامنتُ مع فلسطين بطريقتي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - في ردة فعل تدعو للمفخرة والاعتزاز ، بدكتورة جامعية تعمل في جامعة اليرموك ، ارتأى "الوكيل الإخباري " التواصل معها ، للوقوف على الأسلوب الذي اتبعته في التضامن مع القضية الفلسطينية .

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الدكتورة إيناس شديفات ، أكاديمية تدرس اللغة الفارسية ، إلا أنها تدرس اليوم مادة "الثقافة الوطنية" منذ حوالي 4 أشهر ، الأمر الذي حمّلها مسؤولية في إيصال رسالة هادفة لطلبتها من منطلق الإيمان بالقضية الفلسطينية ، وفق ما عبّرت عنه .

وأضافت شديفات لـ"الوكيل الإخباري" ، أنها تشعر بالفخر حيال ردود الفعل "الإيجابية"، التي لاقتها بعد وضع أسئلة الامتحان "الخارجة عن المنهج" ، من أجل تعزيز مبادئ القضية الفلسطينية بين طلابها ، وللتأكيد أن التضامن مع الفلسطينيين تتعدّد وسائله .

ويوم أمس الأربعاء ، قامت بوضع (3) أسئلة في امتحان لطلبتها - مرفق بصورة الخبر - ، وهي:

اسم المتحدث الرسمي والإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام هو أبو عبيدة (صح أم خطأ) .

من هو الشيخ جراح الذي سمي حي الشيخ جراح باسمه ؟.

فلسطين حرة أبية (صح أم خطأ).

وأشارت إلى أن الكلمة أهم أساليب التضامن والتعبير عن الرأي، وتابعت " نحن في هذه المرحلة ، نستخدم ما يمكننا استخدامه من أجل إيصال رسالة هادفة ، وأنا ابنة المفرق لساني لسان حال الأردنيين ، الذين شغلتهم القضية الفلسطينية ، الأمر الذي يعتبر من أولوياتي أثناء تدريسي للمادة".

واعتبرت شديفات القضية الفلسطينية قضية الأردن وفلسطين على حدّ سواء.





