دهس شخص في وسط البلد وتدهور تريلا مُحملة بالذرة في الحسا

الوكيل الإخباري - تعاملت الإدارات المرورية، صباح اليوم الأحد، مع حادث دهس شخص، ضمن منطقة وسط البلد بالقرب من إشارة طلوع المصدار في العاصمة عمّان.

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وقالت الإدارات في التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه قد شهدت معظم مداخل العاصمة عمّان من الجهات الأربع والطرق الخارجية من باقي المحافظات، حركة سير نشطة، وترافق ذلك مع بعض الازدحام في وقت ذروة خروج المواطنين إلى أعمالهم مع بداية دوام الأسبوع.



وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تدهور شاحنة كبيرة ( تريلا ) محملة بمادة الذرة على طريق منطقة الأبيض الحسا جنوبا، حيث تم إزالة الأثر المروري وتم فتح الطريق أمام حركة السيارات.



ودعت الإدارات المرورية، السائقين إلى ضرورة تفقد مركباتهم من الناحية الفنية والميكانيكية والكهربائية لتكون جاهزة للمسير على الطرق في فصل الشتاء، مؤكدة على استمرارية العمل في الحملة المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير على الطرق.

