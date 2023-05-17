الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

افتتاح حديقة مرورية للأطفال في إربد

التضخم يعاود الارتفاع في منطقة اليورو إلى 7%

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

في قصة انسانية رائعة .. عائلة سعودية تتبرع باعضاء جسد ابنها المتوفي وتنقذ حياة 6 أشخاص

الأربعاء، 17-05-2023 01:20 م

دهس طالبة بشارع الأقصى ومطالب بجسر مشاة إضافي - فيديو

Screenshot 2023-05-17 131205


الوكيل الإخباري - تعرضت طالبة، أمس الثلاثاء، لحادث دهس من قبل مركبة خاصة في شارع الأقصى بالعاصمة عمّان.

وقالت والدة الطالبة إن حالة ابنتها جيدة وتم إسعافها فورا إلى مستشفى الأمير حمزة، واعتبرت العائلة أن الحادث كانت قضاء وقدر وأسقطوا حقهم عن السائق كونه قام بإسعافها فورا وسلم نفسه فورا للأجهزة الأمنية قبل أن يتم الصلح والاكتفاء بعلاجها.

ووثق مقطع فيديو وصل لـ"الوكيل الإخباري"، من عائلة الطالبة، واقعة الدهس وسط مطالبات من قبل أهالي الطلاب بتوفير جسر مشاة آخر قريب من المدارس في تلك المنطقة.

وطالبت والدة الطالبة، خلال حديثها لـ"الوكيل الإخباري"، أمانة عمان الكبرى بتوفير جسر مشاة أو وضع إشارة ضوئية على الطريق لمساعدة الطلاب على قطع الطريق إلى الجهة الأخرى دون تعريض حياتهم للخطر، موضحة أن الشارع طويل وحركة السير عليه نشطة على مدار الساعة وجسر المشاة على الطريق بعيد على الطلاب وإذا ما قرروا استعماله فإن المسافة ستصبح أطول عليهم.

وتاليا الفيديو:

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520231612920278955361

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

330579_3_1629125314

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

WhatsApp Image 2023-05-17 at 2.20.18 PM

اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لحقوق الإنسان وقرى الأطفال SOS

364827_1_1579199313

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

1684319950769

انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

cdb00a6c-whatsapp-image-2022-11-16-at-10.21.00-am-1536x1153-1

افتتاح حديقة مرورية للأطفال في إربد

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-04-29 at 4.35.43 PM

"الوطني لحقوق الإنسان" يطلق بيانه الثاني حول انتخابات بلدية باب عمان

2ddb9163-المركز-الشامل-للخدمات-الحكومية-في-المقابلين

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

62fb83d6b25dd (1)

الضريبة تعلن عن سحب ثالث على جوائز تطبيق فواتيري

1436866007939611cddc7645888f4f87fa215fca2e

الأمانة تعلن مواعيد عمل المسالخ والسوق المركزي في العيد

Ajloun-Jordan

محافظ عجلون يدعو لتذليل معيقات المشاريع التنموية

WhatsApp Image 2023-04-19 at 11.52.28 AM

المواصفات: نتلقّى الشّكاوى خلال عطلة العيد وجولاتنا مستمرّة