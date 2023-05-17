دهس طالبة بشارع الأقصى ومطالب بجسر مشاة إضافي - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت طالبة، أمس الثلاثاء، لحادث دهس من قبل مركبة خاصة في شارع الأقصى بالعاصمة عمّان.



وقالت والدة الطالبة إن حالة ابنتها جيدة وتم إسعافها فورا إلى مستشفى الأمير حمزة، واعتبرت العائلة أن الحادث كانت قضاء وقدر وأسقطوا حقهم عن السائق كونه قام بإسعافها فورا وسلم نفسه فورا للأجهزة الأمنية قبل أن يتم الصلح والاكتفاء بعلاجها.



ووثق مقطع فيديو وصل لـ"الوكيل الإخباري"، من عائلة الطالبة، واقعة الدهس وسط مطالبات من قبل أهالي الطلاب بتوفير جسر مشاة آخر قريب من المدارس في تلك المنطقة.



وطالبت والدة الطالبة، خلال حديثها لـ"الوكيل الإخباري"، أمانة عمان الكبرى بتوفير جسر مشاة أو وضع إشارة ضوئية على الطريق لمساعدة الطلاب على قطع الطريق إلى الجهة الأخرى دون تعريض حياتهم للخطر، موضحة أن الشارع طويل وحركة السير عليه نشطة على مدار الساعة وجسر المشاة على الطريق بعيد على الطلاب وإذا ما قرروا استعماله فإن المسافة ستصبح أطول عليهم.



وتاليا الفيديو:

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