دهس مواطن في عمان

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الوكيل الاخباري- قال الملازم أول مؤيد محافظة من ادارة السير، ان الادارة تعاملت منذ صباح اليوم الأربعاء مع عدد من المركبات المعطلة على عدة طرق، أبرزها تعطل مركبة على جسر الملك حسين باتجاه المطار، إضافة الى تعطل مركبة اخرى ما بعد نفق الداخلية، وتم التعامل مع جميع المركبات المتعطلة.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروي على اذاعة الأمن العام، ان الادارة تعاملت مع عدد من المخالفات الخطرة، وعدم الالتزام بممرات المشاة، حيث تعرض احد المواطنين أمس الثلاثاء لحادث دهس على مدخل نفق دوار الواحة، وصفت حالته بالمتوسطة.

من جانبه، قال النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، انه لم يتم التعامل منذ صباح أمس ولغاية اللحظة مع أي حادث مروري، الا انه تم التعامل مع ملحوظتين، احدهما بعد ورود بلاغ عن تسرب مادة الكلور من احدى الصهاريج على طريق كفر يوبا باتجاه الأغوار، وتم التعامل معه بالتنسيق مع الدفاع المدني ومجموعات اختصاص الموقع، وتم اجراء اللازم.

وتابع،انه تم التعامل مع احدى مركبات الشحن على الطريق المطار، والتي كانت حمولتها على وشك السقوط، وتم اجراء اللازم وتصويب وضعه ونقل الحمولة لمركبة اخرى ومتابعة مسيره.

ونوه إلى ان الدوريات ضبطت مساء الأمس على طريق المطار إحدى باصات الركوب المتوسط العمومي، كان يُحمل 11 راكبا زيادة عن الحد المقرر، حيث تم منعه من الحركة واجراء اللازم.

 




 

 


 

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