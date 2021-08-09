الإثنين 09-08-2021
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الإثنين، 09-08-2021 11:16 ص

دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية غدا

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الوكيل الإخباري- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام الثلاثاء الذي يصادف (رأس السنة الهجرية) في الأسواق الرئيسة، ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 4 عصراً.اضافة اعلان


وقال القضاة، إن "استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة"، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.

وأهاب القضاة المواطنين مرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة، وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 




 

 


 

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