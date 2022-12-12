دوام مديريات الضريبة أيام السبت حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن دوام جميع مديرياتها ومراكزها الضريبية في جميع أنحاء المملكة أيام السبت 17 و 24 و 31 كانون الأول الحالي، وكذلك تمديد دوام المحاسبين وامناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور لغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس 29/12/2022 لغايات تمكين المكلفين من انهاء معاملاتهم وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

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وطلبت الدائرة من جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية خلال العام الحالي مراجعة مديرياتها ومراكزها الضريبية خلال أيام السبت لتصويب أوضاعهم الضريبية، علماً أنه بإمكان المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.



وتدعو المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبة وغرامات ويرغبون بتسويتها لتقديم طلباتهم إلى لجنة التسويات والمصالحات للقضايا الضريبية العالقة قبل نهاية السنة المالية الحالية.

