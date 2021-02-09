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الثلاثاء، 09-02-2021 01:26 م

دوام منتظم غداً الاربعاء لعدد من الصفوف

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد اكمال المرحلة الاولى من عودة الطلبة الى المدارس في عدد من المراحل الدراسية يترقب الطلبة يوم غد الاربعاء والذي يعد اليوم الاول لدوام جميع الصفوف التي التحقت بالدراسة منذ بداية الاسبوع الحالي بشكل منتظم وهي ( رياض الاطفال / الاول / الثاني / الثالث / الثانوية العامة )

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وزارة التربية والتعليم اكدت على ان يوم غد الاربعاء سيكون يوم دوام لجميع هذه المراحل فيما ستعود باقي الصفوف الى المدارس في الايام القادمة وفق الدليل الارشادي .

 

وكان عدد من أولياء امور الطلبة قد طالبوا بعودة باقي الصفوف من الرابع وحتى العاشر في المرحلة الحالية . 

 

 


 




 

 


 

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