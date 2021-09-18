دودين : أنا مسؤول عن سكرتيرة و3 موظفين

الوكيل الاخباري- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إنه مسؤول عن سكرتيرة و3 موظفين فقط، في وزارة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال.



وأضاف في جلسة جماعة عمان لحوارات المستقبل السبت، أن بقية المؤسسات الاعلامية في الدولة لها مجالس ادارة مستقلة، ويمكن اصدار توجيهات لها.



وبين أنه منذ جاء للوزارة يريد عمل خط زمني عن مئوية الدولة ووضع نقاط لها، ولكن من سيكلف بها فمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لا تملك أموال، وهناك اعتبار للإعلام بأنه غير موجود ويشابه الاستشارات.



وشدد على أن هناك قصور اعلامي في الحكومة بالتكلم عن نفسها رغم أنه ليس من الفروسية الحديث عن الانجازات فكما قال المثل "مادح نفسه كذاب لا يؤتمن ولا يعول عليه"، ولكن الحكومة يجب أن تتحدث عنما تفعله.



ولفت إلى أن البرامج التي تتحدث عن الأردن لا يقوم أحد بحضورها، فالجميع يتابع عن طريق هاتفه المحمول.

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