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الأربعاء، 31-03-2021 11:37 ص

دودين : إعفاء قطاع النقل العام من رسوم التراخيص بقيمة 50%

باصاتتت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين بشأن الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام إنه سيتمّ إعفاء 50% من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة 1,6 مليون دينار ضمن حدود أمانة عمّان.

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وأضاف دودين، الأربعاء خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، أنه سيتم إعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة مليون دينار عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة.


وتابع " سيتم منح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات".



 




 

 


 

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