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الأربعاء، 08-09-2021 08:54 م

دودين: استمرار العمل بالأنظمة النافذة لدى هيئة الإعلام

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين في تصريح صحفي اليوم الاربعاء : إن كل ما قمنا به بخصوص مسودة أنظمة هيئة الإعلام، هو استدراج للأراء والمقترحات بخصوصها ، وقد قررنا التوقف عند هذا الحد، والاستمرار بالعمل بالأنظمة القائمة والمعمول بها لدى الهيئة.

وأكد أنه تم التحاور مع نقابة الصحفيين من خلال القائم بأعمال النقيب ينال البرماوي وعقد عدة اجتماعات لهذه الغاية حيث قدمت النقابة ملاحظات واعتراضات على بعض البنود التي كانت مقترحة للتعديل.

وشدد دودين على اهمية الالتزام بالتشاركية والحوار مع نقابة الصحفيين حيال كل ما يهم الجسم الصحفي بما في ذلك الجانب التشريعي.

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