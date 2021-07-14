دودين: اشربوا قهوة العيد بكاسات كرتونية

الوكيل الإخباري - تمنى وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الإعلامي بإسم الحكومة صخر دودين أن يقضي المواطنين العيد بدرجة عالية من المسؤولية، داعيا الى الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال تلقي المطعوم والتي سيكون لها فقط يومين عطلة خلال العيد ودعاهم لشرب القهوة السادة بكاسات الكرتون.

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وبين أنه من غير المعقول قيام الحكومة بوضع رجل أمن على باب كل شخص من أجل أن يقوم المواطن بتطبيق القانون، لافتاً إلى أن الأردني واعٍ.



وطالب بالمسارعة في أخذ المطاعيم فهناك حاجة لتطعيم 2 مليون شخص بحلول الأول من أيلول، وفي حال تم اعطاء اللقاح لنحو 100 ألف شخص يومياً سنصل للهدف بحلول 20 يوماً.







لافتاً إلى إن هناك حالة تراخ وعدم التزام في اجراءات السلامة العامة مترافقة مع الازدحامات خلال فترة عيد الأضحى.