الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

دولة عربية تمدد فترة الإغلاق المسائي وحظر تام أيام عيد الأضحى

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

رئيس الوزراء : ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي

الأوبئة :مستمرون في مراقبة المنحنى الوبائي في المملكة

جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

ضبط حدث عمره 15 عاماً يقود باص نقل مشترك بصورة متهورة

اتفاقية مزدوجة بين الأردن وسنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي

وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 14-07-2021 02:59 م

دودين: اشربوا قهوة العيد بكاسات كرتونية

7202114112919814831217


الوكيل الإخباري - تمنى وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الإعلامي بإسم الحكومة صخر دودين أن يقضي المواطنين العيد بدرجة عالية من المسؤولية، داعيا الى الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال تلقي المطعوم والتي سيكون لها فقط يومين عطلة خلال العيد ودعاهم لشرب القهوة السادة بكاسات الكرتون.

اضافة اعلان

 

وبين أنه من غير المعقول قيام الحكومة بوضع رجل أمن على باب كل شخص من أجل أن يقوم المواطن بتطبيق القانون، لافتاً إلى أن الأردني واعٍ.

وطالب بالمسارعة في أخذ المطاعيم فهناك حاجة لتطعيم 2 مليون شخص بحلول الأول من أيلول، وفي حال تم اعطاء اللقاح لنحو 100 ألف شخص يومياً سنصل للهدف بحلول 20 يوماً.


لافتاً إلى إن هناك حالة تراخ وعدم التزام في اجراءات السلامة العامة مترافقة مع الازدحامات خلال فترة عيد الأضحى.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صادرات

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

الوكيل خاص

%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

الخصاونة

رئيس الوزراء : ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي

كورونا 7

الأوبئة :مستمرون في مراقبة المنحنى الوبائي في المملكة

cf20fa1b-ddff-4b72-92d7-514f12f748d1

جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

7202113201435557345902

ضبط حدث عمره 15 عاماً يقود باص نقل مشترك بصورة متهورة

أخبار متعلقة
720219215033780893236

صرف المعونات الشهرية و تكافل 3 قبل عطلة العيد

720214154426618132913

مصدر لــ الوكيل : غالبية رواتب الموظفين الحكوميين نهاية الأسبوع الحالي

main_image5e20751433db3

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

72021720277542707872

بعد تحديد موعد العيد رسميا .. عطلة الأردنيين 6 أيام

عطلة

بلاغ رسمي خلال أيام حول عطلة العيد

228726

قطر تكثف استيرادها للمواشي الأردنية