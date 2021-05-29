السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

البريد الاردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع بعنوان بيت عرار

دودين: الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة استهدفت تشغيل خريجي الصحافة والإعلام

حريق بمحل زينة سيارات في عمان

مصدر : لا إلغاء لأوامر الدفاع

الصحة العالمية: سينتهي كورونا في هذه الحالة فقط !

بشرى.. العلم يتوصل لأجسام نانوية قد تكون فعالة ضد كورونا

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف شباط

محافظة اردنية بلا إصابات كورونا

فحوصات كورونا الإيجابية بالاردن اقل من 3%

الفايز يتفقد مركز تطعيم كورونا الخاص بالمطاعم السياحية

السبت، 29-05-2021 06:51 م

دودين: الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة استهدفت تشغيل خريجي الصحافة والإعلام

5202121022143927838


الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة في شهر آذار الماضي، استهدفت تشغيل الخريجين الجدد لكليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية.
اضافة اعلان

وأوضح دودين خلال ندوة حواريّة عقدتها جامعة الشرق الأوسط، وحضرها أعضاء الهيئة التدريسيّة وعدد من طلبة الجامعة عبر تقنيّة الاتصال المرئي، اليوم السبت، تحت عنوان " الإعلام الأردني.. قضايا شائكة بين الرواية الرسمية وتداعيات الفوضى في السوشال ميديا.. إلى أين؟"، أن الحزمة التحفيزية تضمنت حملات لتشغيل الشباب مؤقّتاً في قطاعات الصحة والزراعة والخدمات والاتصالات الرقمية، والسياحة.

وأوضح أن الحكومة تسعى بأن تكون حملات التشغيل في هذه القطاعات، مواكبة لتغطيات إعلامية من خريجي كليات الصحافة والإعلام بهدف اكتساب الخبرة وإيجاد فرصة تدريبية مهمة تؤهلهم فيما بعد لرفد المؤسسات الإعلامية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520215141955757526770

مصدر : لا إلغاء لأوامر الدفاع

520218182354513712004

محافظة اردنية بلا إصابات كورونا

12021822159894049019

فحوصات كورونا الإيجابية بالاردن اقل من 3%

1220199165017796503493

الفايز يتفقد مركز تطعيم كورونا الخاص بالمطاعم السياحية

وزارة التربية والتعليم

مؤتمر تربوي للتوعية بمسار التعليم المهني في بصيرا

5202126173422415865101

وزارة الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
520217141831831604544

الخارجية تستدعي السفير الاسرائيلي

مك

نقابة المطاعم لـ الوكيل : نطالب بالسماح بفتح الصالات بعد الإفطار

عطلة

ترقب أردني لـ ' عطلة 5 أيام '

حظر

الحكومة تبحث حظر الـ7

520215185048719132964

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات

را

المعونة الوطنية لـ الوكيل : 100 ألف أسرة استفادت من تكافل 3 في رمضان