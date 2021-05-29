دودين: الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة استهدفت تشغيل خريجي الصحافة والإعلام

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة في شهر آذار الماضي، استهدفت تشغيل الخريجين الجدد لكليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية.وأوضح دودين خلال ندوة حواريّة عقدتها جامعة الشرق الأوسط، وحضرها أعضاء الهيئة التدريسيّة وعدد من طلبة الجامعة عبر تقنيّة الاتصال المرئي، اليوم السبت، تحت عنوان " الإعلام الأردني.. قضايا شائكة بين الرواية الرسمية وتداعيات الفوضى في السوشال ميديا.. إلى أين؟"، أن الحزمة التحفيزية تضمنت حملات لتشغيل الشباب مؤقّتاً في قطاعات الصحة والزراعة والخدمات والاتصالات الرقمية، والسياحة.وأوضح أن الحكومة تسعى بأن تكون حملات التشغيل في هذه القطاعات، مواكبة لتغطيات إعلامية من خريجي كليات الصحافة والإعلام بهدف اكتساب الخبرة وإيجاد فرصة تدريبية مهمة تؤهلهم فيما بعد لرفد المؤسسات الإعلامية.