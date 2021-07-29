الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يقرر دوام مديري الإدارات يومين أسبوعيا

دودين: الحكومة تسعى إلى تمكين الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات وتعزيز حضورهم

دراسة: الآثار الناجمة عن جائحة كورونا كانت قاسية على الشركات والعمال في الأردن

بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق- عمان

تحويلات مرورية جديدة في عمّان

المرصد العمالي يشيد برفع رواتب أطباء الإقامة في الصحة

ولي العهد يترأس اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة

الأردن والعراق يوقعان مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني

زيادة عدد الدوريات الآلية على مختلف طرق المملكة الخارجية

منع محاكمة المشتكى عليهم في قضية مستشفى الجاردنز

الخميس، 29-07-2021 04:23 م

دودين: الحكومة تسعى إلى تمكين الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات وتعزيز حضورهم

دوووو


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أن الحكومة تسعى إلى تمكين الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسّسات الحكومية من خلال التأهيل والتدريب، وتعزيز حضورهم في مؤسّساتهم، بهدف إيصال المعلومات إلى وسائل الإعلام والجمهور بالسرعة والدقة اللازمتين.

اضافة اعلان


وأشار دودين خلال مشاركته في ندوة عقدتها كلية الإعلام في جامعة البترا، اليوم الخميس، بعنوان "دور الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية والتربية الإعلامية"، إلى أن هناك توجهاً لربط الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات بوزير الدولة لشؤون الإعلام فنيّاً، وذلك لتوحيد الرواية الرسمية للحكومة سيما في المواضيع التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة.


وقال إن مهمّة "الناطق الإعلامي أو المتحدّث الرسمي" لم تعد تقتصر على الحكومات أو الوزارات أو المؤسّسات الحكوميّة، بل أصبحت تشمل غالبيّة الأطر والهيئات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة، العامّة والخاصّة، مشيراً إلى أن الناطق الإعلامي لا يقتصر دوره فقط على تقديم المعلومات، بل يعد أداةً من أدوات تعزيز الثقة بين مؤسسته والجمهور.


وتطرق وزير الدولة لشؤون الإعلام خلال الندوة التي أدارها نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة، وأستاذ الإعلام الرقمي في كلية الإعلام الدكتور زياد الشخانبة بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، إلى أبرز العوامل التي تساعد النّاطق الإعلامي أو المتحدّث الرسمي في تأدية عمله، كالتمتّع بحصيلة لغويّة جيّدة تساعده في إيصال رسائله بوضوح وشموليّة للجمهور، وأن يكون على اطّلاع كافٍ ومتابع لتفاصيل عمل مؤسّسته أو المجال الذي يمثله، إضافة إلى تمتعه بالقدرة على الإقناع، والمعرفة التامة بثقافة مجتمعه وعاداته وتقاليده.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ابو قديس

وزير التربية يقرر دوام مديري الإدارات يومين أسبوعيا

main_image60afa15319c7c

دراسة: الآثار الناجمة عن جائحة كورونا كانت قاسية على الشركات والعمال في الأردن

أمانة عما جديد

تحويلات مرورية جديدة في عمّان

أطباء

المرصد العمالي يشيد برفع رواتب أطباء الإقامة في الصحة

1627562276551 (1)

ولي العهد يترأس اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة

يي

الأردن والعراق يوقعان مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني

أخبار متعلقة
920202713447686668082

الحكومة تنفي التعديل على حظر التجول بعد ارتفاع اصابات كورونا

ات

الحكومة تكشف تطورات عودة الطلبة الى المدارس

7202118134854467536846

دودين: دوريات سرية من المتسوق الخفي خلال العيد لضبط مخالفي أوامر الدفاع

7202113185339834752969

تلقي اللقاح لمن فوق 15 عاما بدون تسجيل أو موعد مسبق بعد عيد الأضحى

هواري 1

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

72021416573489469940

المعونة لـ الوكيل : الدعم النقدي لمتضرري كورونا حتى نهاية العام