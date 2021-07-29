دودين: الحكومة تسعى إلى تمكين الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات وتعزيز حضورهم

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أن الحكومة تسعى إلى تمكين الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسّسات الحكومية من خلال التأهيل والتدريب، وتعزيز حضورهم في مؤسّساتهم، بهدف إيصال المعلومات إلى وسائل الإعلام والجمهور بالسرعة والدقة اللازمتين.

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وأشار دودين خلال مشاركته في ندوة عقدتها كلية الإعلام في جامعة البترا، اليوم الخميس، بعنوان "دور الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية والتربية الإعلامية"، إلى أن هناك توجهاً لربط الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات بوزير الدولة لشؤون الإعلام فنيّاً، وذلك لتوحيد الرواية الرسمية للحكومة سيما في المواضيع التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة.







وقال إن مهمّة "الناطق الإعلامي أو المتحدّث الرسمي" لم تعد تقتصر على الحكومات أو الوزارات أو المؤسّسات الحكوميّة، بل أصبحت تشمل غالبيّة الأطر والهيئات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة، العامّة والخاصّة، مشيراً إلى أن الناطق الإعلامي لا يقتصر دوره فقط على تقديم المعلومات، بل يعد أداةً من أدوات تعزيز الثقة بين مؤسسته والجمهور.



وتطرق وزير الدولة لشؤون الإعلام خلال الندوة التي أدارها نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة، وأستاذ الإعلام الرقمي في كلية الإعلام الدكتور زياد الشخانبة بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، إلى أبرز العوامل التي تساعد النّاطق الإعلامي أو المتحدّث الرسمي في تأدية عمله، كالتمتّع بحصيلة لغويّة جيّدة تساعده في إيصال رسائله بوضوح وشموليّة للجمهور، وأن يكون على اطّلاع كافٍ ومتابع لتفاصيل عمل مؤسّسته أو المجال الذي يمثله، إضافة إلى تمتعه بالقدرة على الإقناع، والمعرفة التامة بثقافة مجتمعه وعاداته وتقاليده.

