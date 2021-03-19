دودين : الحكومة ستضطر لحلول أقسى بحال عدم الالتزام الدقيق بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، صخر دودين، الجمعة، إن الحكومة ستضطر لحلول أقسى في حال عدم الالتزام الدقيق بأوامر الدفاع.

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وأضاف أن "الحكومة تحاول الابتعاد جهد المستطاع عن اللجوء لحلول أقسى ولكنها مضطرة لوضعها موضع التطبيق في حال عدم الالتزام الدقيق بأوامر الدفاع، وعدم تطبيق وسائل الوقاية الصحية بشكل سليم في اشارة الى امكانية فرض حظر شامل طويل الامد ".



ولفت دودين إلى أنه "لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة واستشرافها للوضع الوبائي سلفاً، لكانت الحالات أكثر بكثير، وستظهر نتائج هذه الإجراءات بعد فترة من خلال البدء بتسطيح المنحنى الوبائي واستقرار أرقام الإصابات والنسب الإيجابية في آخر 3 أيام".



وأكّد الوزير مواصلة الحكومة القيام بزيادة عدد الأسرة والأجهزة والكوادر الطبية في إقليم الوسط تحديداً، حيث عدد الإصابات الأكبر.



