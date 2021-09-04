دودين : الحكومة لا تزال تحتاج أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال صخر دودين إن الحكومة لا تزال تحتاج أوامر الدفاع لتشجيع الأشخاص وحمايتهم من أشياء تتعلق بالأمور الصحية والسلم المجتمعي، مبينا أنه لولا أوامر الدفاع لرأينا آلاف المسرحين من أعمالهم.



وبين أن وقف العمل بأوامر الدفاع لن يتم قبل التأكد من تعافي القطاعات الاقتصادية بالكامل وأن نضمن إعالتها كافة موظفيها والتأكد من انتهاء الجائحة.



وقال إننا سنعيش مع كورونا لفترات طويلة، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لافتا إلى الإبقاء على الغرامة.

اضافة اعلان