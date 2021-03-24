دودين : الصحة ستقوم بتطعيم الكوادر الطبية في أماكن عملهم

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة للإعلام ، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين ، على أن الحكومة تسعى إلى "صيف آمن" ، من خلال تشديد الاستمرار على الإجراءات الوقائية ، إضافة إلى التسجيل على منصة وزارة الصحة الخاصة بالتطعيم .

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ونوه دودين ، الأربعاء ، من خلال تصريحات صحفية ، أنه وبشأن تطعيم الكوادر الصحية سيكون هنالك آلية جديدة لتطعيم الكوادر الطبية ، من خلال زيارة الفرق الخاصة بأماكن عملهم في المستشفيات المختلفة ، عدا عن فتح مراكز للتطعيم داخل المستشفيات .



وبيّن، أن إقبال الكوادر الصحية على المراكز الصحية للتطعيم ضعيف بسبب انشغالهم بأعمالهم في مستشفيات وبصفتهم خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا .





