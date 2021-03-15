دودين : الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأكسجين دوريا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، أن وزير الصحة المكلف ، مازن الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأُكسجين بشكل دوري.
وأشار دودين في تصريحات صحافية ، أن المرحلة الحالية تتطلب المتابعة الحثيثة ، تحسّبا من انقطاع الأكسجين عن المستشفيات.
وشدّد على ضرورة إعادة تعبئة خزاناتها - الأكسجين - حيث المسؤولية حيال المرضى سواء مرضى كورونا ، أو الأمراض الأخرى .
وأوضح دودين في تصريحات سابقة ، أنه يتم تزويد المستشفيات بالأكسجين بشكل دوري كل 24 ساعة مشيراً إلى أن الأمور "على ما يرام"، بشأن كمية الأكسجين في المستشفيات .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة