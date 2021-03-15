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دودين : وضع الأكسجين في المستشفيات الحكومية مطمئن

الإثنين، 15-03-2021 01:47 م

متابعة حثيثة من قبل الحكومة

دودين : الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأكسجين دوريا

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مازن الفراية


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، أن وزير الصحة المكلف ، مازن الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأُكسجين بشكل دوري.

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وأشار دودين في تصريحات صحافية ، أن المرحلة الحالية تتطلب المتابعة الحثيثة ، تحسّبا من انقطاع الأكسجين عن المستشفيات.

 

وشدّد على ضرورة إعادة تعبئة خزاناتها - الأكسجين - حيث المسؤولية حيال المرضى سواء مرضى كورونا ، أو الأمراض الأخرى .

 

وأوضح دودين في تصريحات سابقة ، أنه يتم تزويد المستشفيات بالأكسجين بشكل دوري كل 24 ساعة مشيراً إلى أن الأمور "على ما يرام"، بشأن كمية الأكسجين في المستشفيات .

 

 

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