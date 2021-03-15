دودين : الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأكسجين دوريا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، أن وزير الصحة المكلف ، مازن الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأُكسجين بشكل دوري.

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وأشار دودين في تصريحات صحافية ، أن المرحلة الحالية تتطلب المتابعة الحثيثة ، تحسّبا من انقطاع الأكسجين عن المستشفيات.

وشدّد على ضرورة إعادة تعبئة خزاناتها - الأكسجين - حيث المسؤولية حيال المرضى سواء مرضى كورونا ، أو الأمراض الأخرى .

وأوضح دودين في تصريحات سابقة ، أنه يتم تزويد المستشفيات بالأكسجين بشكل دوري كل 24 ساعة مشيراً إلى أن الأمور "على ما يرام"، بشأن كمية الأكسجين في المستشفيات .

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