دودين : المملكة تتعافى وبائيا و بشرى بشأن الأسرى الأردنيين

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، بشأن الأوضاع الراهنة، إن الأمور في المملكة بدأت بالتعافي صحيا واقتصاديا، وأن البشائر تأتي تواليا.

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وأكد دودين، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.



وأضاف، أن جهود الحكومة في الإفراج عن الأسيرين مصعب الدعجة وخليفة العنوز واجب عليها.



وأشار إلى أن الأسرى الأردنيين بتضحياتهم أثبتوا أن الشعب الأردني هو الأكثر قربا وارتباطا بالقضية الفلسطينية.



وأكد أن الحكومة أعدت تكريما وترتيبات خاصة تليق بحجم التضحيات التي قدمها الأسير عبدالله أبو جابر خلال 20 عاما من الاعتقال، وأن وزارة الخارجية هي من تتولى هذه المهمة.



وشدد على أن الحكومة ستنقل بكل أمانة رسالة الأسير أبو جابر، ورغبته بلقاء جلالة الملك، مبيناً أن الملك هو من يبادر في السؤال دوما عن أبناء شعبه.



ولفت إلى أن نعماً كثيرة بدأت تهل على الأردن هذه الأيام، داعيا الأردنيين التفاؤل والنظر بإيجابية للمرحلة المقبلة.