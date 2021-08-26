الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 03:19 م

دودين: انجاز أردني جديد يسجله بطلنا قرادة

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 الوكيل الاخباري - هنأ وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، البطل الأردني عمر قرادة والذي حصل على اول ذهبية عربية في بارلمبيك طوكيو 2020.

وقال دودين في تغريدة عبر تويتر، "إنجاز أردني جديد يسجّله بطلنا عمر قرادة الذي أحرز أول ميدالية ذهبية للأردن والعرب في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ضمن منافسات رفع الأثقال".

وأضاف دودين، "مبارك للبطل قرادة ولفريقنا المشارك".

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